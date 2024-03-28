Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığı bir silah olarak kullandığına dair önemli kanıtlar olduğunu belirterek, "Kasıt ispat edilirse bu savaş suçu anlamına gelebilir" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı aralıksız devam ederken, İsrail ordusunun yol açtığı açlık ve susuzluk bölgede insani krizi tehlikeli düzeye ulaştırıyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in önemli ölçüde suçlu olduğunu belirten Türk, İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığı bir savaş silahı olarak kullandığına dair önemli kanıtların olduğunu söyledi. İsrail'in bölgeye yardımların ulaşmasını yavaşlattığına ya da engellediğine dair kanıtların ortaya çıktığını söyleyen Türk, "Kasıt ispat edilirse bu savaş suçu anlamına gelebilir" dedi.
İnsani yardım alanında çalışan görevlilerin bölgede çok fazla zorlaştırma eylemi olduğunu kendilerine ilettiklerini ifade eden Türk, "Engeller ve sorunlar var. İsrail önemli ölçüde suçlu" şeklinde konuştu. Bölgedeki tüm kısıtlamaların açlığın savaş silahı olduğu ya da bir savaş silahı olarak kullanabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdiğini aktaran Türk, "Söyleyebileceğim bu haftaki Güvenlik Konseyi kararı da dahil artık açıkça ortaya çıkan uluslararası bir fikir birliği olduğudur. İnsan hakları durumu o kadar trajik ki derhal ateşkes yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - CENEVRE
Son Dakika › Yerel › BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail, Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?