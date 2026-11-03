Böbrek nakilli Kıymet Duman, Eşrefpaşa Hastanesi'nde idari amir oldu - Son Dakika
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Böbrek nakilli Kıymet Duman, Eşrefpaşa Hastanesi'nde idari amir oldu

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Böbrek nakilli Kıymet Duman, Eşrefpaşa Hastanesi\'nde idari amir oldu
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Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Kıymet Merve Duman, Eşrefpaşa Hastanesi'nde idari amir olarak göreve başladı. 2009’da böbrek nakli olan Duman, organ bağışı farkındalık çalışmalarına gönüllü katılarak nakil bekleyen hastalara umut oluyor.

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Kıymet Merve Duman, üniversite eğitimini tamamlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde idari amir olarak göreve başladı. Organ naklinin kendisine yeni bir hayat sunduğunu belirten Duman, organ bağışı farkındalık çalışmalarına gönüllü katılarak nakil bekleyen hastalara umut oluyor.

İzmir'de yaşayan 38 yaşındaki Kıymet Merve Duman'ın üniversite sınavına hazırlandığı dönemde sağ böbreğinde atrofi, sol böbreğinde ise hidronefroz olduğu belirlendi. Yoğun bir tedavi sürecine giren Duman'ın üniversite hayali yarıda kalırken, hayatını sürdürebilmesi için böbrek nakli olması gerektiği söylendi. Beklediği umut verici haber ise Eskişehir'den geldi. Yüksekten düşme sonucu yaşamını yitiren bir inşaat işçisinin böbreği, 2009 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Duman'a nakledildi. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Duman, üniversite eğitimini tamamladı. Memur olarak çalışma hayatına başlayan Duman, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde idari amir olarak görevlendirildi. İşini severek sürdüren Duman, kendisine yeni bir hayatın kapısını açan organ bağışının önemini anlatmak için de gönüllü çalışmalara katılıyor. Eşrefpaşa Hastanesi Organ Bağışı Birimi'nde gönüllü olarak görev alan Duman, çeşitli farkındalık çalışmalarında yaşam öyküsünü paylaşarak organ nakli bekleyen hastalara umut oluyor.

"Bir kişi umut oldu, yeniden doğdum"

Tedavi ve nakil sürecini anlatan Duman, "O dönem üniversite sınavına hazırlanıyordum ve rahatsızlığım geç fark edildi. Ameliyat oldum, iki yıl boyunca yoğun bir diyet programına uydum. 8 ay periton diyalizine girdim. 2009 yılında Eskişehir'den kadavra bağışı ile İzmir'de böbrek nakli oldum ve yeniden doğdum. Hastalığı ilk duyduğumda büyük bir şoka girmiştim. Çünkü yaşım çok gençti. Diyalize girerken verilen ilaçlar çok fazla ağrıya sebep oluyordu. Kendimi halsiz hissediyordum ama nakilden sonra hayatım tamamen değişti. Yeniden enerjik hissetmeye ve sağlıklı görünmeye başladım. Ben organ nakli beklerken ailemden hiç kimsenin böbreği benimle uyumlu değildi. Bu yüzden çok fazla umutlu değildim. Çünkü 17 yıl önce organ bağışı bugünkü kadar yaygın değildi. Nakil kararının bildirildiği ilk telefon, benim için çok büyük bir şanstı. Umudum yoktu ama bir kişi bana umut oldu. İnşallah bundan sonra da organ bağışı daha da yaygınlaşır ve nakil bekleyen hastalara umut olur" dedi.

Gönüllü olarak farkındalık çalışmalarına katılıyor

Organ naklinden sonra hayatının yeniden anlam kazandığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden Duman, "Sağlıksızken hayata bakış açınızla organ naklinden sonra hayata bakış açınız arasında çok fark var. Ben diyalize girerken bir çocuğum olacağını hayal bile edemiyordum. Bir kızımın olması, beni hayatta tutan en büyük sebeplerden biri oldu. Organ bağışı çok önemli. Ben sağlık durumum nedeniyle okuyamamıştım. Nakilden sonra üniversiteyi bitirdim, memur oldum, bir kızım oldu. Şu anda da Eşrefpaşa Hastanesi'nde idari amir olarak çalışıyorum. Ben görevimi yerine getiriyorum ama bir yandan da gönüllü olarak hastanemizin organ bağış birimi ile çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Birime gelen kişilere 'ben de organ bağışı ile hayata tutundum' diyorum. Kendi sürecimi anlatıyorum ve organ bağışı konusunda onları teşvik ediyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Farkındalık çalışmalarına katılıyorum ve hep birlikte daha çok bağışçı kazanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Organ bağışı farkındalık standı

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Kültürpark'ta farkındalık standı kuruldu. Organ naklinin öneminin anlatıldığı çalışmalara, böbrek nakliyle hayata tutunan Kıymet Merve Duman da katıldı. Yaşam öyküsünü stant ziyaretçileriyle paylaşan Duman, organ bağışının önemine dikkat çekerek bağışçı olmaları konusunda vatandaşları teşvik etti.

30 bini aşkın kişi organ nakli bekliyor

Türkiye'de 30 bin 675 hasta için organ nakli gerekirken, bunların 26 bin 141'ini böbrek nakli bekleyen hastalar oluşturuyor. Organ nakline ihtiyaç duyan hastalar arasında 599 çocuk bulunurken, bu çocukların 346'sı böbrek, 141'i karaciğer ve 102'si kalp nakli bekliyor. 2025 yılında 4 bin 769 hasta organ nakli beklerken hayatını kaybetti. Verilere göre Türkiye'de her gün ortalama 13 hasta, organ nakli beklerken yaşamını yitiriyor.

Kaynak: İHA
Eşrefpaşa HastanesiSağlıkBöbrekMerveYaşamYerelSon Dakika

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