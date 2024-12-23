Bodrum, 2025 Yılına Coşkulu Konserlerle Merhaba Diyor

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Bodrum Belediyesi tarafından yeni yıl hazırlıkları sürerken 31 Aralık akşamı son zamanların en beğenilen şarkıcısı Emir Can İğrek, Bodrumlulara unutulmaz anlar yaşatacak.

Yeni yıl kutlamaları kapsamında, Bodrum Belediye Meydanı özel ışıklandırma ve süslemelerle masalsı bir atmosfere bürünürken Bodrum, 2025 yılını iki gün sürecek konserlerle karşılayacak. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerde müzik ve eğlence dolu anlar yaşanacak.

Yeni yıl kutlamaları kapsamında Belediye Meydanı'nda Bodrumlulara iki gün boyunca unutulmaz anlar yaşatacak olan kutlamalar, 30 Aralık Pazartesi günü saat 20.30'da Emirhan ve Görkem Band Konseri ile başlayacak. Enerji dolu performanslarıyla geceye renk katacak olan grup, vatandaşlara eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

Konserler, 31 Aralık Salı günü saat 20.30'da Belediye Meydanı'nda DJ Suat Ateşdağlı'nın performansıyla devam edecek. Saat 22.30'da ise Emir Can İğrek'in sahnesiyle Bodrumlular yeni yıla "Merhaba!" diyecek. Ali Cabbar, Bir Karanfil, Kor, Nalan gibi şarkılarıyla beğeni kazanan Emir Can İğrek ile Bodrum, müzik keyfini doyasıya yaşayacak.

Yılbaşı kutlamaları kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanına ışıklandırma ve süslemeler yapıldı. Akşam havanın kararmasıyla birlikte renkli görüntülere sahne olan meydanda çeşitli yeni yıl objeleri, rengarenk ışıklarla birlikte vatandaşların ilgi odağı oluyor. Meydan, fotoğraf çekenler için eşsiz bir yer oldu.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çevre dostu bir yaklaşımla ağaç budama çalışmalarından arta kalan odun ve dalları değerlendirdi. Ekipler, artan malzemeleri bir araya getirerek geri dönüşümle yeni yıl ağaçları oluşturdu. Özenle hazırlanan ağaçlar, belirli alanlarına yerleştirilirken estetik bir görüntü oluşturdu. Anlamlı çalışma sayesinde doğanın sunduğu kaynaklar israf edilmeden değerlendirilirken renkli görüntülerle yeni yıl ruhu yaşatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yeni yıl hazırlıkları ile ilgili şunları söyledi: "2025 yılını coşkuyla karşılamak için hazırlıklarımız büyük bir özenle devam ediyor. Yeni yıl heyecanını ve atmosferini paylaşmak için tüm vatandaşlarımızı yeni yıl konserlerimize davet ediyorum. 2025 yılının savaşların son bulduğu; barışın, sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve bereket getirsin" - MUĞLA