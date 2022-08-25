Bodrum Belediye Başkan Aras, Büyük Zafer'in 100. Yılında Kocatepe'de - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkan Aras, Büyük Zafer'in 100. Yılında Kocatepe'de

25.08.2022 12:45
Bodrum Belediye Başkan Aras, Büyük Zafer'in 100. Yılında Kocatepe'de

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyük Taarruz’un 100’üncü yılı dolayısıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte “Zafer Yürüyüşü”nü gerçekleştirmek üzere sabah saatlerinde Afyon Kocatepe’ye yola çıktı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı dolayısıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte "Zafer Yürüyüşü"nü gerçekleştirmek üzere sabah saatlerinde Afyon Kocatepe'ye yola çıktı.

Afyon'da bir dizi etkinliğe katılacak olan Başkan Aras ve beraberindekiler; Malgaç Köprüsü, Zafertepeçalköy, Dumlupınar başta olmak üzere Cumhuriyet tarihinde öneme sahip yerleri ziyaret edecek. Şehitlikleri de ziyaret edecek olan heyet, 30 Ağustos gününün ruhunu bizzat yaşamak için Kocatepe'de bulunacak.

YÜRÜYÜŞE ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ'NDEN BAŞLANACAK

Büyük Taarruz Şehitliği, Zafer Anıtı, Şuhut Atatürk Evi'ne gidecek olan heyet, Çakırözü Köyü'nden başlayacak olan iki kilometrelik Zafer Yürüyüşü'ne katılacak. Heyet daha sonra Kocatepe'de zirve yürüyüşü yaparak düzenlenecek törene katılacak. Son olarak Afyonkarahisar'a 12 kilometre mesafede bulunan Büyükkalecik Kasabası'nda yer alan Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği ziyaret edilerek Bodrum'a dönülecek.

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Kaynak: ANKA

Ahmet Aras, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediye Başkan Aras, Büyük Zafer'in 100. Yılında Kocatepe'de - Son Dakika

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