Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarlarla son toplantısını gerçekleştirdi

Beş yıldır ilçe bazında her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında son kez gerçekleşti.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel seçim öncesinde muhtarlarla son toplantısını yaparak geçen beş yıllık süreci değerlendirdi. Belediye Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Başkan Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, İbrahim Akbaş, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, beş yıl boyunca sürdürülen çalışmalar için başta Başkan Ahmet Aras olmak üzere tüm mahalle muhtarlarına teşekkür etti.
Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini, göreve geldiği günden itibaren hiçbir muhtarla iletişimsizlik yaşamadığını belirterek, "Her zaman muhtarlarımızın yanında olduk. Onların en büyük istekleri ulaşılabilir olmaktı. Bizler bunu sağladık. Muhtarlarımızdan gelen bütün talepleri ilgili kurumlara ilettik" diyerek Başkan Aras'a çıktığı yolda başarılar diledi.
"Muğla hepimizin"
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşan yerel seçimler ile ilgili fikirlerini paylaşarak geçen beş yılda mahalle muhtarları ile birlik, beraberlik içinde çalıştıklarını belirtirken şunlara değindi:
"Muhtarlarımızın yerel yönetimdeki yerleri çok değerli. Onlar kent sakinlerimizle kurduğumuz iletişimde etkin rol üstleniyor. Ne mutlu bize ki birbirinden kıymetli muhtarlarımızla omuz omuza çalıştık. Halkımızın talep ve şikayetlerini dinledik, çözüm için birlikte yol aldık. Saha çalışmalarımızın yanında mahallelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantıların daha büyüklerini büyükşehirde de yapmayı hedefliyoruz. Muğla hepimizin." - MUĞLA
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