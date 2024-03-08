Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Son Kez Meclis Toplantısı Yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras , 2024 Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na son kez başkanlık yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, son kez başkanlığını yaptığı Meclis Toplantısı'nda, 5 yıllık süreci değerlendirerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

2019-2024 yılları arasında altyapı konusunda Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları koordinasyona da değinen Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'a 4 İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kazandırıldığını, yüzde 40'a yetebilen atık su arıtma tesisi kapasitesinin yüzde 92'ye yükseltildiğini belirtti. Toplam 1 milyar 302 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Aras, yaklaşık 40 bin metreküp olan günlük arıtma kapasitesinin 117 bin 760 metreküpe çıkarıldığının da altını çizdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların hiçbir zaman durmayacağını belirten Başkan Aras, "Nüfus artışıyla ortaya çıkan kentsel sorunları çözmek için özellikle altyapı açısından yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bodrum'da kanalizasyonsuz veya susuz hiçbir bölgenin kalmasını istemiyoruz bunun için gereken çalışmaları yapacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.

Başkan Aras, beş yıllık süreçte 'Toplumsal Cinsiyet Eşitlik' çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri Kadın Sığınma Evi, Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışmaları, Kadın Danışma Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü hakkında da bilgiler verdi.

"HERKESİ BÜYÜKŞEHİR ÇATISI ALTINDA TOPLAYACAĞIZ"

Başkan Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de şunları söyledi:

"Hangi siyasi görüşte olursa olsun bütün ilçeleri kucaklayacağız. Herkesi Büyükşehir çatısı altında yerel yönetim açısından toplayacağız ve gücümüzü birleştirerek halka hizmet edeceğiz. Bütün Muğla'yı tek bir kent kimliği ile hep birlikte yönetmeyi düşünüyoruz. Özellikle yetki paylaşımı konusunda ilçelerle, ilçe belediye başkanlarımla yetkilerimizi de gönül rahatlığı ile paylaşacağız. Yine bütçelerimizi de ortak planlayacağız, birlikte planlayacağız ve Muğla'nın ihtiyacı olan eksik varsa onların hepsini sonuna kadar karşılayacağız, karşılamaya çalışacağız. Önümüzdeki dönemin en büyük projesi öğrencilerimize yurtlar olacaktır. Muğla'nın yüksekokulu veya fakülteleri olan ilçelerinde ve merkezinde çocuklarımıza çok uygun fiyatlarda yurt ve toplu ulaşım sağlayacağız."

"HİÇ KİMSEYİ BİRBİRİNDEN AYIRMADAN ÇALIŞTIK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Meclis Toplantısı'nı şu sözlerle tamamladı:

"Başkanlığımız esnasında hiç kimseyi birbirinden ayırmadık. Yerli ve yabancı diye bir ayrım yapmadık. Bodrum'da demokrasi konusunda ne sivil toplum kuruluşlarıyla ne meslek odalarıyla ne de halkımızla hiçbir sıkıntı yaşamadık. Herkes eleştirisini gönül rahatlığıyla yaptı. Belediyenin bütün gücüyle, personeliyle Bodrum halkının bize verdiği yetkiyi doğru kullanmaya çalıştık. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, Bodrum'da aday olmuş tüm arkadaşlarıma, tüm meclis üyelerine ve muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Belediye personellerimize bugüne kadar yaptıkları bütün çalışmalar için çok teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."