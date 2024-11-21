Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Farilya ve Gündoğan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Farilya ve Gündoğan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Farilya ve Gündoğan\'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Farilya ve Gündoğan mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde tespit etti ve talimatlar verdi.

21.11.2024 16:48  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha çalışmaları kapsamında Farilya ve Gündoğan mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Tamer Mandalinci, 20 Kasım Çarşamba günü Farilya ve Gündoğan mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşları dinleyerek sorunları yerinde tespit eden Başkan Mandalinci, Farilya Mahalle Muhtarı Akın Yılankaya ve Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci'yi de makamlarında ziyaret etti. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan eski hizmet binasındaki bakım, onarım çalışmaları ile kreş ve etüt merkezi olarak hizmet verecek binayı da inceleyen Başkan Mandalinci, ilgili müdürlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlardan gelen talepleri de yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, Gündoğan Pazaryerinde saha çalışmasını sürdürdü. Gelen talep ve önerilerle ilgili olarak inceleme ve çalışma yapılması için ilgili müdürlere talimat veren Başkan Mandalinci; "Masa başında değil sahada çözüm üreteceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Gündoğan, Politika, Bodrum, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Farilya ve Gündoğan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:19 Çin, ABD Savunma Bakanı’nın görüşme talebini reddetti Çin, ABD Savunma Bakanı'nın görüşme talebini reddetti
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 18:10:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Farilya ve Gündoğan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.