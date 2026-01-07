Başkan Mandalinci saha ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Mandalinci saha ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Mandalinci saha ziyaretlerine devam ediyor
07.01.2026 16:20  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Akçaalan, Gürece ve Gündoğan Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerileri değerlendirip, yapılması planlanan projeler hakkında incelemelerde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe genelinde sürdürdüğü saha ziyaretlerine Akçaalan, Gürece ve Gündoğan Mahalleleri'nde devam etti. Saha ziyaretlerinde Başkan Mandalinci'ye; başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ile mahalle muhtarları eşlik etti.

Akçaalan Mahalle Muhtarlığında Muhtar Cumhur Bayırlı ile bir araya gelen Başkan Mandalinci; başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle birlikte vatandaşlardan gelen talep ve önerileri değerlendirip, ardından çok amaçlı salon ve pazar yerinde yapılması planlanan yenileme çalışmaları başta olmak üzere, mahalledeki park alanlarında başlatılması planlanan çalışmalar öncesinde incelemelerde bulundu.

Gürece Mahallesi'nde Muhtar Mehmet Özsavran ile muhtarlık binasında incelemelerde bulunan Başkan Mandalinci, ardından mahallede yapılması planlanan sağlık kabini için uygun alanları ziyaret etti. Mahalle sakinlerinden gelen talep, öneri ve şikayetler doğrultusunda bölgede bulunan iki çocuk parkında da incelemelerde bulunan Başkan Mandalinci, gerekli düzenleme ve yenileme çalışmalarının yapılması talimatını verdi. Ayrıca, durak yeri için uygun noktalarda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Gündoğan Mahallesi'nde ise Muhtar Ali İneci'nin de katılımıyla sahil bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Mandalinci, bölgeye yapılması planlanan projeler ile ilgili yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Ardından konuya ilişkin olarak ilgili paydaşlarla toplantı yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Mandalinci, yapılan çalışmalar ile ilgili şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini yerinde dinlemek, sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla saha çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz saha programlarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Mahallelerimizde hayata geçirmeyi planladığımız projeleri yerinde inceleyerek gerekli değerlendirmelerde bulunuyoruz. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle, saha ziyaretlerimize devam edeceğiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Gündoğan, Akçaalan, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Mandalinci saha ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:36:52. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Mandalinci saha ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.