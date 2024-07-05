Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, saha çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, saha çalışmalarını sürdürüyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gümbet ve Bitez mahallelerinde saha çalışması yaparak vatandaşlarla temasta bulundu.

05.07.2024 21:26
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, saha çalışmalarını sürdürüyor

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha ziyaretleri kapsamında Gümbet ve Bitez mahallelerinde denetim ve incelemelerde bulundu.

Bodrum'un farklı mahallelerine incelemeler yapmak ve vatandaşlarla temasta bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçtiğimiz gün Gümbet ve Bitez mahallelerinde saha çalışması yaptı.

Başkan Mandalinci'ye ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Gümbet Mahalle Muhtarı Ali Haydar Mahsur, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, bölge meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Gümbet Dolgu Alanından çalışmalarına başlayan Başkan Mandalinci, özellikle dilenciler ve yeşil alanları düzensiz kullanan vatandaşlardan yaşanan olumsuzlukları yerinde inceledi. Bölgedeki dere yataklarında oluşan kötü görüntünün çözümü için de çöp kapanı yapılması talimatını veren Başkan Mandalinci, Asarlık Mevkiine kadar olan sahil şeridinde çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Tamer Mandalinci, Gümbet ziyaretinin ardından Bitez'e geçerek sahil şeridinde esnaf, vatandaş ve turizmcilerle sohbet etti. Bitez'deki dere yatakları konusunda da MUSKİ yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

Bitez Halk Plajı'nda bu sezon konulan şezlonglar dolayısıyla vatandaşlardan olumlu tepkiler alan Başkan Mandalinci, halk plajlarındaki şezlong sayılarının artırılacağını ifade etti.

Başkan Mandalinci ziyaretlerinde muhtarlara gelen talep, öneri ve şikayetleri de dinleyerek gerekli talimatları verdi. Saha çalışmaları, Bodrum'un diğer mahallelerinde de sürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, saha çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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