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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye personeliyle bayramlaştı.

3 Nisan Çarşamba günü mazbatasını alarak belediye başkanı görevine başlayan Tamer Mandalinci, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve mesainin son günü olması sebebiyle belediye hizmet binası önünde personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma törenine meclis üyeleri, birim müdürleri ve personeller katıldı.

"Beraber Bodrum'un menfaatine kararlar alacağız"

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, hep beraber Bodrum'da beş yılda çok güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını belirtirken, "Sizlerle beraber Bodrum'un menfaatine, Bodrum'da yaşayan vatandaşların menfaatine olan kararları birlikte alıp mutlu mesut bir şekilde görev süremizi tamamlayacağız. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Genel olarak Bodrum'da herkeste bir umut, bir mutluluk var. Ben de çok mutluyum, çok umutluyum" dedi.

Belediye meclis üyeliği yaptığı için de belediyede mesai harcadığının altını çizen Başkan Mandalinci, "Bundan sonra da artık Belediye Başkanınız olarak sizlerle beraberim. Bana karşı kendinizi son derece yakın hissedebilirsiniz. Ben sizlere gerçekten çok yakın, çok samimi duygular besliyorum. Hepimizin amacı Bodrum'a hizmet etmek olduğuna göre en ufak bir probleminizde gelin, benimle, başkan yardımcılarımızla, meclis üyelerimizle birim müdürlerimizle konuşun. Ortada eğer bir sorun varsa, bir huzursuzluk varsa durum büyümeden önlemini almak ve bunun çözümünü bulmak da bizlerin görevi" diye devam etti.

Mandalinci: "Hep beraber harika işler yapacağımıza inanıyorum"

Yapılan iş ve işlemlerde her zaman personelinin yanında olacağını belirterek sözlerini sürdüren Başkan Tamer Mandalinci şunları söyledi:

"Belediye Başkanlığı sadece makam, koltuk değil. Sahada olmayı, sahada çözüm üretmeyi kendime görev bildim. Yeter ki Bodrum'a hizmet olsun. Herkes kendi sorumluluklarını yerine getirirse Bodrum'da hem belediye hizmetleri olarak hem vatandaşa hizmet olarak hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Ben hepinize çok güveniyorum. Önümüzdeki beş yıllık sürede de hep beraber harika işler yapacağımıza, ses getirecek projelere beraber imza atacağımıza eminim. Bugün bayramlaşma vesilesiyle ilk defa bir resmi törende sizlerin arasındayım. Bundan dolayı son derece mutluluk ve gurur duyuyorum"

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, tüm personelin ve ailelerinin Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bayramda mesai yapacak personele de kolaylıklar dileyen Başkan Mandalinci, "Mutlu bir Bodrum oluşturacağız" diyerek sözlerine son verdi. Başkan Mandalinci ile meclis üyelerinin tüm personelle tek tek bayramlaşmasıyla tören sona erdi. - MUĞLA