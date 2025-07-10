Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Bitez\'de Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahalle ziyaretleri kapsamında Bitez'de saha incelemelerinde bulundu.

İki gün süren ziyaretlerin ilk gününde Bitez Köyiçi mevkiinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mandalinci, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarına bağlı sokaklardaki işletmeleri tek tek gezerek hayırlı işler diledi. Vatandaşların ve esnafın talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Özellikle yaya ve araç trafiğine ilişkin gelen öneri ve talepleri yerinde değerlendiren Başkan Mandalinci, mahalle muhtarı, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte çözüm odaklı görüş alışverişinde bulundu. Belirlenen ihtiyaçlara yönelik gerekli adımların hızlıca atılması kararlaştırıldı.

Çocuklar unutulmadı

Saha ziyaretleri kapsamında bölgede bulunan özel bir gündüz bakımevine de uğrayan Başkan Mandalinci, çocuklara hediyeler vererek onlarla vakit geçirdi. Bitez sokaklarında karşılaştığı çocuklarla da birebir ilgilenen Başkan Mandalinci, onlardan gelen talepleri dikkatle dinledi.

İkinci gün Bitez Yalısı gezildi

Saha ziyaretlerinin ikinci gününde Bitez Yalısı'na geçen Başkan Mandalinci, limandan başlayarak sahil boyunca esnaf ve tatilcilerle bir araya geldi. Hem esnaftan hem de tatilcilerden gelen talep ve önerilere kulak veren Başkan Mandalinci, bölgede yer alan halk plajlarında da incelemelerde bulundu. Programın sonunda Arasta mevkiindeki işletmeleri ziyaret ederek Bitez turunu tamamladı.

Saha ziyaretlerinin önemine her fırsatta vurgu yapan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

"Bitez sokaklarında halkımızla iç içe olmak, şehrimizi birlikte yönetmenin ve sorunları yerinde görmenin ne kadar kıymetli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bodrum'u sahada, vatandaşlarımızla yan yana çalışarak güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bitez Köyiçi'nden başlayarak sokak sokak gezdik, işletmecilerimizi ve vatandaşlarımızı dinledik. Kaldırım düzeninden çevre temizliğine kadar tüm sorunları ekiplerimizle birlikte yerinde inceledik, çözüm için gerekli adımları vakit kaybetmeden attık. Gezimize eşlik eden başkan yardımcılarımız, meclis üyemiz, mahalle muhtarımız ve müdürlerimize; bizleri karşılayan, ağırlayan, derdini paylaşarak bu güzel şehri daha yaşanabilir kılmamıza katkı sunan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bodrum'u el birliğiyle yönetmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" - MUĞLA