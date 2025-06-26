Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Halkla Buluştu - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Halkla Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Halkla Buluştu
26.06.2025 16:25  Güncelleme: 16:27
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 'Söz Sende' sloganıyla düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini dinledi. Buluşmada su, ulaşım, internet altyapısı gibi birçok konuda sorunlar ve öneriler masaya yatırıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi tarafından 25 Haziran Çarşamba günü "Söz Sende" sloganıyla düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve öneriler dinlendi.

Bodrum Belediyesi Merkez Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen buluşmaya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, ADM ve iletişim firması yetkilileri, birim müdürleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göreve geldiği günden beri sokakta vatandaşlarla birebir fikir ve görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Başkan Mandalinci, "Vatandaşlarımız randevu sistemlerimizde yaşanan yoğunluktan dolayı randevu almakta zorlanıyor. Bu sebeple vatandaşlarımızın şikayet, öneri, temenni ve isteklerini birinci elden bizlere iletmesi hem başkan hem başkan yardımcıları ile doğrudan iletişim kurması ve sorunun takip edilip çözüme hızlı bir şekilde kavuşturulması için bu toplantıları tertip ettik. Göreve geldiğimizden beri hem yazlık olarak bölgemizi ziyaret eden hem de kışın burada ikamet eden vatandaşımızın güvenli, temiz, sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Genç, dinamik ve tecrübeli bir ekip kurduk."

Görev süresinin yaklaşık bir buçuk yılını doldurduğunu belirten Başkan Mandalinci, şunları söyledi:

"Genç, dinamik ve tecrübeli isimlerden oluşan bir ekip kurduk. Bölgeden aldığınız hizmetin artması, belediyeyle aranızdaki ilişkinin daha da mutlu ve iyi hale gelmesi, Bodrum Belediyesinin hizmet verdiği tüm alanlarda görevini en iyi şekilde yapması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Koordinasyonu belediye başkanı olarak ben sağlıyorum. Başkan yardımcısı arkadaşlarımız da bu koordinasyonda bizlere destek ve yardımcı oluyorlar. Sizlerin fikirleri, şikayetleri, istekleri bizler için çok önemli. Tek tek bütün taleplerinizi not alacak, çözüme kavuşturup sizlere geri dönüş yapacağız"

Yaklaşık dört buçuk saat süren buluşmada vatandaşlar; su, ulaşım, internet altyapısı, yol ve altyapı çalışmaları, sıfır atık çalışmaları ile temizlik hizmetleri gibi pek çok konuda sorun ve taleplerini doğrudan yetkililere iletti.

Halk buluşmaları, belirlenen program çerçevesinde yarımadanın farklı bölgelerinde devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Halkla Buluştu - Son Dakika

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