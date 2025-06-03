Bodrum Belediyesi Akyarlar'da Çevre Temizliği Yaptı

Belediyeden çevre temizliği çalışmaları

MUĞLA - Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü ot temizliği ve budama çalışmalarına Akyarlar Mahallesi'nde devam etti.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar; Barış Manço Caddesi ile Mahmut Tınaztepe Caddesi'nde; Halil Saygı Sokak ve 4250, 4251, 4254, 4261, 4262, 4265, 4266, 4272, 4326, 4329 numaralı sokaklarda gerçekleştirildi. Çalışmalara, Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş'ın yanı sıra, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Cenaze Hizmetleri Birimi'nden toplam 30 personel katıldı.

Akyarlar'daki çalışmaların yanı sıra, Bodrum'un farklı noktalarında rutin ot temizliği ve budama faaliyetleri de sürdürüldü. Bu kapsamda Gümbet, Karaova, Yahşi ve Kızılağaç mahallelerinde de temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kapsamlı çevre düzenleme çalışmalarının 4 Haziran Çarşamba günü Gümüşlük Mahallesi'nde devam etmesi planlanıyor.