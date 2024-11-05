Bodrum Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Son on günde çeşitli mahallelerde birçok yol düzenleme ve altyapı çalışması gerçekleştirilirken, yağmur suyu hatları da temizleniyor.

05.11.2024 11:34  Güncelleme: 11:36
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Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol bakım, onarım, tamirat çalışmaları ile yağmur suyu hattı temizliklerine devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki asfalt yama ve tamirat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son on gün içerisinde Yalıkavak Mahallesi Görmezoğlu Sokakta yol düzenleme çalışması yapan ekipler, Bitez Mahallesi Mersinli Caddesi, Mumcular Mahallesi Menteşe Caddesi ve Müskebi Mahallesi Üniversite Caddesinde kaldırım; Karaova Mahallesi 100.yıl Caddesinde yeşil alan park yeri düzenleme ve temizlik, İslamhaneleri Mahallesi 5275 Sokakta beton yol, Peksimet Mahallesi 5526 Sokakta asfalt serimi, Akçaalan Mahallesi 7853 Sokakta baskı beton ve Gümüşlük Mahallesi 5178 Sokakta parke döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Mazgal ve yağmur suyu hatlarındaki temizlik çalışmasını ESPAR ile aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi genelindeki yağmur suyu hatlarını temizliyor.

Karaova genelinde ise köy yollarında bakım, onarım, yol düzenleme ve yeni yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları yapılıyor.

Bodrum ilçe merkezinde 2019 yılında başlayan altyapı çalışmaları ise şu an Yeniköy Mahallesinde devam ediyor. MUSKİ, ADM, Telekom firmalarının hatları yer altına alma ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Yeniköy Mahallesindeki çalışmaların ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince üstyapı çalışmalarına başlanacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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