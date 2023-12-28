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Bodrum Belediyesi Engelli Bireylere Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Engelli Bireylere Destek Sağlıyor

Bodrum Belediyesi, 2023 yılında toplam 9 engelli araç alımı yaparak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ayrıca, arızalı engelli araçlara bakım ve onarım desteği sağlanırken, engelli bireylere akülü sandalye ve özel yapım sandalye gibi ihtiyaçlar da karşılanıyor. Belediye ayrıca, konaklama hizmeti, sağlık kuruluşlarına transfer işlemleri ve tıbbi malzeme desteği gibi sosyal destekler sunuyor. El becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar ve kişisel gelişim programları da düzenleniyor.

Bodrum Belediyesi Engelli Bireylere Destek Sağlıyor
28.12.2023 - 12:09,  Güncelleme: 12:31
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Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla özveri ile çalışan Bodrum Belediyesi, 2023 yılında toplam 9 engelli araç alımı yaptı.

Engelli bireylerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya çalışan Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2023 yılında da desteklerine devam etti. Bu kapsamda bir yandan arızalı engelli araçlara bakım, onarım ve parça alım desteği yapılırken bir yandan da 6 akülü sandalye, 2 özel yapım sandalye ve 1 akülü Scooter engelli bireylere teslim edildi.

Engelli bireylere yönelik sosyal destekler sürüyor

Bodrum Belediyesi, yüzde elli ve üzeri engelli raporu olan 65 yaş üstü, sosyal ve ekonomik yönden bakıma muhtaç, kalacak yeri olmayan vatandaşlar için konaklama hizmeti sağlıyor.

2023 yılında belediye ekipleri tarafından toplam 574 engelli birey ile 511 yatağa bağımlı vatandaşın sağlık kuruluşlarına transfer işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanında engelli ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara tıbbı malzeme desteğinde de bulunuldu.

Belediye ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde yapılan protokolle engelli bireylerin el becerilerini geliştirmeye yönelik dekoratif el sanatları kursları verilirken zihinsel engelli bireylerin kişisel gelişimine destek olacak programların yer aldığı kurslar da gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yapılan çalışmalar ile ilgili şunları söyledi:

"Belediye ekiplerimiz tüm gücü ve özverisiyle dezavantajlı bireylerimiz ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaya özen gösteriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal hayatlarında konforlarını sağlamak için adımlar atıyoruz. Halkçı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla hizmet ettiğimiz vatandaşlarımızın sadece özel günlerde değil her gün yanlarındayız. Bodrum Belediyesi olarak farkındalık oluşturacak projelerimizi sürdüreceğiz." - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Engelli Bireylere Destek Sağlıyor - Son Dakika


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