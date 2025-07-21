Bodrum Belediyesi, Kent Mobilyası Üretimini Kendi Atölyelerinde Yapıyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki park, meydan ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan kent mobilyalarının üretimini kendi atölyelerinde gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Marangozhane, Demirhane ve Boya/Badana Atölyelerinde, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kamuya ait açık alanlarda kullanılmak üzere çeşitli mobilyaların üretimi yapılıyor. Belediye atölyelerinde üretilen ürünler arasına masa bank, çöp kutusu, park çiti ve saksı gibi yeni kent mobilyaları da eklendi. Ayrıca, kamu hizmet binaları, muhtarlıklar ve eğitim kurumları için çeşitli mobilya üretimleri de gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri tarafından sürdürülen bu üretim çalışmaları sayesinde hem ihtiyaca yönelik hızlı çözümler sunuluyor hem de önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Bodrum Belediyesi, kent mobilyası üretim çalışmalarını belirlenen plan doğrultusunda sürdürecek. - MUĞLA