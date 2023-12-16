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Bodrum Belediyesi Kızılağaç Mahallesi'nde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Projesi Başlattı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Kızılağaç Mahallesi'nde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Projesi Başlattı

Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan eski hizmet binasında gerçekleştirdiği proje ile ilçenin en öncelikli taleplerinden birine cevap verecek olan 'Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ni kazandırıyor.

Bodrum Belediyesi Kızılağaç Mahallesi\'nde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Projesi Başlattı
16.12.2023 - 11:09,
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Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Mahallesi'nde başlattığı proje ile ilçenin en öncelikli taleplerinden birine daha cevap verecek.

Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan eski hizmet binasında gerçekleştirilen proje ile kente "Bodrum Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi" kazandırılıyor. Çalışmalarla restoran, oturma ve dinlenme alanları, toplantı alanı, mutfak ve idari ofis alanlarının yer aldığı merkezde, 15 ile 30 metrekare arasında değişen 25 kişilik yatak kapasitesini karşılayacak konaklama hizmeti sunulacak.

Büyük oranda yapımı tamamlanan merkezin, iç mekandaki tefrişat çalışmaları ise yakın zamanda tamamlanmış olacak ve kısa sürede hizmete açılacak.

"BU PROJEYLE BÖLGEDEKİ MEVCUT İHTİYACI BÜYÜK BİR ÖLÇÜDE KARŞILAMIŞ OLACAĞIZ"

Çalışmaları devam eden "Sağlıklı Yaş Alma Merkezi" ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sosyal belediyecilik anlayışını kendimize rehber edindik. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin yanında, hazırlık aşamasında olan projelerimizde de maksimum sosyal faydayı göz önünde tutuyoruz. Bu kapsamda Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan eski belediye binamızı 'Sağlıklı Yaş Alma Merkezi' haline getirdik. Bu projeyle bölgedeki mevcut ihtiyacı büyük bir ölçüde karşılamış olacağız."

Kaynak: ANKA
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Bodrum, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Kızılağaç Mahallesi'nde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Projesi Başlattı - Son Dakika
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