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Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Mahallesi'nde yol çökme sorunlarına çözüm buluyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Mahallesi'nde yol çökme sorunlarına çözüm buluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Kızılağaç Mahallesi'nde yaşanan yol çökme sorunlarına Bodrum Belediyesi tarafından çalışma yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zemin sağlamlaştırma işlemleriyle sorunlu bölgede iyileştirmeler gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Mahallesi\'nde yol çökme sorunlarına çözüm buluyor
17.01.2024 - 11:29,  Güncelleme: 11:34
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Kızılağaç Mahallesi'nde yol çökme sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından çalışma yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan Kızılağaç Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları sırasında çöken yolun zemin sağlamlaştırma işlemleri, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

Sorunlu bölgede, fırlatma ve asfalt kırığı ile düzenleme işlemleriyle zeminde iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Böylece bölge sakinlerinin mağduriyeti en aza indirilmeye çalışılıyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kızılağaç mahallemizdeki yollarda meydana gelen sorunlara hızlı bir şekilde müdahale etmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gerekli adımları attık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla sorunlu alanın kısa sürede düzeltilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Halkımıza bu süreçte gösterdikleri anlayış ve sabır için teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Mahallesi'nde yol çökme sorunlarına çözüm buluyor - Son Dakika
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