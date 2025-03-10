Bodrum Belediyesi'nden Personeline Yangın Eğitimi

Bodrum Belediyesi personeline yangın eğitimi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, hizmet içi eğitimleri kapsamında "Yangına İlk Müdahale Eğitimi" gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi tarafından eğitim çalışmaları belirli periyodlarla devam ederken son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline "Yangına İlk Müdahale Eğitimi" verildi.

IMEAK Deniz Ticaret Odası Toplantı Salonunda verilen eğitimde yangın tüpleri, yangını oluşturan unsurlar, yangın çeşitleri, yangın tipleri hakkında teorik bilgiler verildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Konacık Kademe'de ise yangın tüplerinin ve yangın battaniyesinin kullanımı ile ilgili tatbikat yapıldı.

Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı tarafından verilen uygulamalı eğitim sırasında, personelin yangın tüplerini nasıl kullanacağı, ateşe ne yönde ve nasıl yaklaşacağı ve söndürme teknikleri gösterildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yangınlarla karşılaşma oranının çok yüksek olduğunu belirten Yurtışığı, ilk müdahalenin önemine dikkat çekti.