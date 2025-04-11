Bodrum Belediyesi Resmi Mobil Uygulaması Yenilendi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Resmi Mobil Uygulaması Yenilendi

Bodrum Belediyesi Resmi Mobil Uygulaması Yenilendi

Bodrum Belediyesi, resmi mobil uygulamasını yenileyerek hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilir hale getirdi. Uygulama, vatandaşlara güncel duyurular, haberler ve etkinlik takvimi gibi bilgilere anında erişim sağlıyor.

11.04.2025 20:02  Güncelleme: 20:04
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Bodrum Belediyesi resmi mobil uygulaması yenilenerek yayına açıldı. Mobil uygulama hem android hem de iOS (Apple) cihazlarda kullanılabiliyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Bodrum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için kapsamlı bir bilgi ve hizmet platformu olan Bodrum Belediyesi Resmi Mobil Uygulaması yazılımı güncellenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Mobil Uygulama sayesinde belediye duyurularına, haberlerine ve önemli bilgilere hızlıca erişilebilecek. Uygulama, belediyeye dair güncel haberlerden etkinlik duyurularına, önemli şehir bilgilerine kadar geniş bir içeriğe sahip. Ayrıca anlık bildirimler sayesinde güncel duyurular da vatandaşların telefonuna ulaşacak.

Günlük yaşamı kolaylaştıran uygulama

Uygulama, kurumsal bilgiler, Bodrum'un tarihi bölgeleri, halk plajları ve pazar yerleri gibi kente dair önemli içerikler sunuyor. Ayrıca mobil uygulama ile haberler, duyurular, kapalı yol bildirimleri, zabıta duyuruları ve nöbetçi eczaneler gibi günlük yaşamı kolaylaştıran bilgilere de hızlıca erişilebilecek.

Bodrum'daki etkinlikleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, etkinlik takvimini takip edebilir, belediyenin resmi sosyal medya hesaplarına doğrudan erişebilir. Bunun yanı sıra, belediye ile vatandaşların kolayca iletişime geçebilmesi için iletişim bilgileri de uygulamada yer alıyor.

Google Play Store ve App Store'dan indirebilir

Kullanıcı dostu arayüzüyle herkesin rahatça kullanabileceği şekilde tasarlanan uygulama, Bodrum Belediyesinin vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmasını amaçlıyor. Kentle ilgili güncel bilgilere ulaşmak, etkinliklerden haberdar olmak ve belediye duyurularını takip etmek için uygulama, Google Play Store ve App Store'dan indirilebilir.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci uygulamanın işlevselliği ile ilgili şunları söyledi:

"Kent yaşayanlarımızın ve Bodrum'a gelen misafirlerimizin hızlı ve kolay bir şekilde kentimizle ilgili tüm detaylara hakim olabilmesi için bu uygulamayı yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bu işlevsel uygulama sayesinde kurumsal bilgiler, Bodrum'un tarihi bölgeleri, halk plajları ve pazar yerleri, zabıta duyuruları ve nöbetçi eczane bilgileri gibi tüm detaylara vatandaşlarımız anında ulaşabilecek. Yazılım uzmanlarımız, günümüz teknolojik gelişmelerini takip ederek iyileştirme çalışmalarıyla uygulamamıza yön vermeye devam edecek. İçeriklerimizin de yine kendi kontrolümüzdeki güncellemelerle daha da kapsamlı olmasını sağlayacağız." - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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