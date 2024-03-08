Bodrum Belediyesi Şiddetle Mücadele Yönergesi Kabul Edildi

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Bodrum Belediyesi'nin 2024 Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda kadınlar için tarihi bir adım daha atıldı. 8 Mart 2022'de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından açıklanan 'Bodrum Belediyesi Şiddet Tutum Belgesi' ile 30 Kasım 2023'te imzalanan 'Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi' doğrultusunda 'Şiddetle Mücadele Yönergesi', Bodrum Belediye Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında gerçekleşen 2024 Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülizar Gökçakır, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birim Sorumlusu Fethiye Kızak ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği katıldı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birim Sorumlusu Fethiye Kızak, "Bu kazanım tüm kadınların... Yaşasın kadın mücadelesi! Yönergenin amacına uygun sürdürülebilirliğini sağlayacak çalışmalarımız aynı karalılıkla devam edecektir" dedi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülizar Gökçakır da yönerge ile ilgili şunları söyledi:

"Yönerge özetle 'Cinsiyet Eşitliği'ni yönetim anlayışlarının temel ilkelerinden biri olarak kabul eden Bodrum Belediyesi'nin iş yerinde, hizmet sağlama süreçlerinde hem de paydaşlarla etkileşim alanlarında, cinsiyet temelli şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla benimseyecekleri kurumsal politikaların geliştirilmesinde esas alınacak ilkeleri ve yol haritasını sunuyor. Cinsiyet temelli şiddet ve tacize dair risklerin tespit edilmesi... Çalışanlar ve yönetimdekiler dahil bu herkes için geçerlidir. Şiddete maruz bırakılanın şikayet konusu eyleme karşı sessiz kalmasının rıza gösterdiği anlamına gelmediği perspektifi doğrultusunda yönergede ayrıntılı olarak tanımlandığı üzere başvuru mekanizması işletilecek."