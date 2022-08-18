Bodrum Belediyesi, İlçe Genelinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, İlçe Genelinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

18.08.2022 12:54
Bodrum Belediyesi, İlçe Genelinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kent genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kent genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Turizm sezonu yoğunluğu sebebiyle 24 saat esasına göre mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ara sokaklar, sahil şeritleri ve yol güzergahlarını temizliyor. Belirlenen gün ve saatlerde ise bahçe atıklarını toplanıyor.

Her hafta bir mahallede genel temizlik yapan ekipler, kurum ve kuruluşların hizmet binalarında bina içi temizliğini de gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, yarımada genelindeki pazar yerlerinin yıkama ve temizlik çalışmalarını da yürütüyor.

BELEDİYEDEN SU TAKVİYESİ

Belediye ekipleri, konteyner bakım, tamir ve temizlik, çöp sepeti giydirme, süpürge aracı ile temizlik çalışmalarının yanı sıra yaban hayvanların sıcak havalarda yaşamını sürdürebilmesi için kırsal bölgelerde bulunan ve kurumaya başlayan göletlere su takviyesi yapıyor. Şimdiye kadar 18 gölete 648 ton su takviyesi gerçekleştirildi. Bölgede su ulaşımı sağlanamayan mahallelerde yaşayan vatandaşların depolarına ise su dolumu yapan ekipler, yaz sezonu boyunca toplam 54 haneye bin 322 ton su dolumu yaptı.

SAHİLLER EL BİRLİĞİ İLE TEMİZLENİYOR

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yarımada genelinde sahillerdeki çöp ve atıkları, çeşitli dernek ve platformlarla iş birliği içinde temizlemeye devam ediyor.

Ekipler, geçtiğimiz günlerde Mis Gibi 1 Bodrum'dan 15 gönüllü ile birlikte Bitez sahilde 3 saat süren temizlik yaptı. Temizlik etkinliğinin sonunda 220 kg atık toplandı. Atıklar ayrıştırıldıktan sonra çoğunun geri dönüşüm atığı olduğu ortaya çıktı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Karaincir Siteler Birliği Platformu'ndan 30 gönüllü ile birlikte Akyarlar'da temizlik yaptı. Buradaki 1 saatlik temizliğin ardından 100 kilogram çöp toplandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz sıcağında mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekiplere emekleri dolayısıyla teşekkür ederek, dernek ve kuruluşların da desteği ile sürdürülen temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet eden Başkan Aras, "Çevreyi temizlemek belediyenin işi fakat gelecek nesillere, çocuklarımıza temiz bir çevre bırakabilmek için çevreye duyarlı olmak her vatandaşımızın görevidir. Bizler, duyarlı olur, bahçe atıkları saatlerine riayet edersek, çöplerimizi yere atmak yerine çöp kutusuna atarsak, sahile ve plaja gittiğimizde bulunduğumuz alanı temiz tutmak için özen gösterirsek hem temiz bir dünyada yaşamak için çaba harcamış oluruz hem de temizlik çalışmalarında görev yapan emekçilerimize bir nebze de olsa destek vermiş oluruz. Duyarlılık gösteren ve temiz bir Bodrum, temiz bir dünyada yaşamak için özen gösteren tüm vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: ANKA

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