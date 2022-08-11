Bodrum Belediyesi Ekipleri ve Gönüllülerden Plaj Temizliği - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Ekipleri ve Gönüllülerden Plaj Temizliği

11.08.2022 17:38

Bodrum Belediyesi ve site yöneticileri işbirliğiyle yarımada genelinde plajlardaki temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Bodrum Belediyesi ve site yöneticileri iş birliğiyle yarımada genelinde plajlardaki temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, belediye ekipleri ile Gümüşlük Mahallesi Çukurbük Mevkii'ndeki Sankop Sitesi gönüllüleri tarafından plajda temizlik çalışması yapıldı. Temizlik etkinliğine, plaja günübirlik gelen yurttaşlar ve turistler de katıldı. Yaklaşık iki saat süren temizlik çalışması sonunda 80 poşet atık toplandı.

Çalışmalara destek veren Sankop Sitesi Başkanı Zeynep İnci Tiritoğlu, şunları söyledi:

"Sitemiz 45 haneli ve sanatçılardan oluşuyor. Diğer çevre sitelerdeki komşularımız ve belediyemiz ile beraber, el ele bir temizlik çalışması yapmak istedik. Bizim amacımız günlük kullanım değil, gelecek nesillere miras olarak bırakmak bu sahilleri. Bugün burada yarın başka bir tarafta hep birlikte, el ele vererek sahillerimizi kurtarmak istiyoruz. Ahmet Başkanımızdan da bugün o desteği gördük ve desteklerin devamını istiyoruz."

Temizlik çalışmasında toplanan atıklar, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Plaj temizliğine sezon boyunca devam edilecek.

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Kaynak: ANKA

Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Ekipleri ve Gönüllülerden Plaj Temizliği - Son Dakika

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