Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

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(MUĞLA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı, Bodrum'da büyük coşkuyla kutlandı. Milli Mücadelenin en önemli simgelerinden olan bu özel gün için Bodrum'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Zafer Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma töreni ile başladı. Resmİ törende, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ertan Benli, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sezgin Kılıccı, TCG Gaziantep Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömür Özdemir, Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilcisi Av. Onursal Özbek, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, oda ve STK temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Resmi tören, kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikat töreni ile devam etti. Kutlama programı kapsamında ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Gaziantep Gemisi de Bodrum limanında vatandaşların ziyaretine açıldı.

Görkemli fener alayları

Milta Bodrum Marina önünden başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'na kadar devam eden ve eş zamanlı olarak Akçalan'dan başlayıp Turgutreis Atatürk Meydanı'na kadar uzanan fener alayına, binlerce vatandaş katıldı. Coşkulu bir atmosferde gerçekleşen fener alayında vatandaşlar elinde Türk bayrakları ve meşalelerle alanlara yürüyerek 30 Ağustos ruhunu paylaştı.

İki ayrı yerde iki özel konser

Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında Bodrum'un iki ayrı noktasında konserler gerçekleşti. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen konserler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Belediye Meydanı'nda Bodrum Kent Orkestrası, Turgutreis Atatürk Meydanı'nda Emirhan ve Görkem Band sahne aldı.

Belediye Meydanı ve Turgutreis Atatürk Meydanı'ndaki kutlamalara katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Büyük Zafer'in 102. yılını 7'den 77'ye hep birlikte kutlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tam da onun Türkiye'yi emanet ettiği gençler olarak, kurmuş olduğu çağdaş, laik, aydınlık ve muasır medeniyetler seviyesine yaklaşmak için arayışı, adımları dinmeyecek Türk gençliği olarak söz vermek istiyorum. Cumhuriyete, ilkelerimize, inkılaplarımıza, Atatürk'ümüze sahip çıkacağız. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Atatürk ilke ve inkılapları."

30 Ağustos'un bağımsızlığa giden yolu açtığını belirten Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına göstermiş oldukları mücadeleden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ata toprağında kutlamaktan onur duyduğunu belirterek, "Ulu Önder Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının huzurunda söz veriyorum ki demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti uğruna mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Zafer Bayramımızın 102. yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.

Kutlamalar havai fişek gösterisi ve konserlerle devam etti.