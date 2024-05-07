Bodrum'da Akdeniz Foku Gece Kulübüne Geldi - Son Dakika
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Yerel

Bodrum'da Akdeniz Foku Gece Kulübüne Geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir gece kulübünün iskelesinin önüne avlanmaya gelen Akdeniz foku, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Fok, balık sürüsünün peşinde yüzerken mekandakiler tarafından heyecanla izlendi.

07.05.2024 15:48
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Bodrum Akdeniz Foku, gece kulübüne geldi

Gece kulübünde Akdeniz Foku heyecanı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulüplerinin olduğu bölgeye avlanmaya gelen Akdeniz foku, vatandaşlarca görüntülendi.

Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren bir gece kulübünün iskelesinin önüne önceki gece Akdeniz foku geldi. Bölgedeki balıkları avlamaya gelen fok, balık sürüsünün peşinde oradan oraya yüzdü. Akdeniz fokunu fark eden mekandakiler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Fokun avlanma anlarını heyecanla takip eden vatandaşlar, o anları kayıt altına aldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca mekan önünde avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Akdeniz Foku Gece Kulübüne Geldi - Son Dakika

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