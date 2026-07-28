Atma Paylaş projesiyle dayanışma büyüyor

Bodrum Belediyesi, sosyal dayanışmayı güçlendiren "Atma Paylaş Projesi" ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. 2026 yılının başından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında 87 haneye toplam 265 parça eşya ulaştırıldı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından yürütülen proje kapsamında vatandaşların bağışladığı kullanılabilir durumdaki ikinci el mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyaları ve çeşitli ev eşyaları teslim alınarak ekipler tarafından sınıflandırılıyor. Yapılan sosyal incelemeler ve hane ziyaretlerinin ardından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan eşyalar, hem israfın önlenmesine hem de sosyal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor.

2026 yılının başından bu yana Sosyal Hizmetler Bürosuna ulaşan başvurular değerlendirilirken, gerçekleştirilen sosyal incelemeler sonucunda Bodrum yarımadasında ikamet eden 87 haneye; mobilya, beyaz eşya ve mutfak eşyalarının da aralarında bulunduğu toplam 265 parça eşya teslim edildi.