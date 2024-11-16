Bodrum'da Aylardır Beklenen Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Bodrum'da Aylardır Beklenen Sağanak Yağış Etkili Oldu

Bodrum\'da Aylardır Beklenen Sağanak Yağış Etkili Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine ve taşmalara neden oldu. Meteoroloji, yağışların aralıklarla devam edeceğini tahmin ediyor.

16.11.2024 17:37  Güncelleme: 17:42
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Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aylardır beklenen sağanak yağış nihayet geldi. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji'nin şiddetli sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da dün aralıklarla başlayan yağış, bugün etkisini arttırdı. Yağmur nedeniyle dereye dönen yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintilerinin oluştuğu noktalarda güçlükle ilerledi. Derelerin debisinin yükseldiği ilçede bazı derelerdeki tıkanıklık nedeniyle taşmalar yaşandı. İlçede inşaatların devam ettiği bazı şantiyelerden akan sular, toprak taşları yollara sürükledi. Bodrum'da yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri de yağış esnasında teyakkuza geçti. Ekipler, yağış anında tıkanan mazgallara müdahale etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Aylardır Beklenen Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

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