Bodrum'da kent estetiği ve bakım çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bodrum'da kent estetiği ve bakım çalışmaları

Bodrum\'da kent estetiği ve bakım çalışmaları
08.01.2026 19:31  Güncelleme: 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca bakım, onarım ve imalat çalışmaları yaparak şehrin estetik dokusunu koruyup, belediye hizmetlerinin kesintisiz sürmesini sağladı. Ekipler, çeşitli projelerle hem vatandaşların yaşam kalitesini artırdı hem de kentin düzenini sağladı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği bakım, onarım ve imalat çalışmalarıyla kentin çehresini yenilerken, belediye hizmetlerinin de kesintisiz sürmesini sağladı.

Bodrum'un estetik dokusunu korumak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yılı yoğun bir mesai ile tamamladı.

İlçe genelinde meydana gelen elektrik arızalarına anında müdahale eden ekipler, sokak aydınlatmalarının bakım ve onarımlarını titizlikle yürüttü. Ayrıca, belediye duyurularının sağlıklı bir şekilde yapılması için anons cihazlarının teknik donanımları sürekli olarak kontrol edilerek çalışır durumda tutuldu.

Ekipler, ahşap kent mobilyalarını (banklar, oturma grupları, piknik masaları ve çöp kovaları) belediye bünyesinde imal ederken, mevcut mobilyaların da bakım ve onarımları yaparak kullanım ömürleri uzattı.

Vatandaşların güvenliği için kullanım sonucu yıpranan mazgallar tamir edilerek kaynak ve güçlendirme işlemleri yapıldı. Ayrıca, kent genelindeki büstlerin bakım ve onarımları gerçekleştirildi.

Belediye bünyesinde hizmet veren araçların periyodik bakımları aksatılmadan yapıldı. Bu sayede sahadaki çalışmaların kesintisiz ilerlemesi sağlanarak olası aksaklıkların önüne geçildi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları silindi. Yıpranan yüzeylerde yapılan boya-badana ve yenileme çalışmalarıyla şehrin düzeni ve estetik görünümü korundu.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum'un her noktasında daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak adına 2026 yılında da bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Belediye, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da kent estetiği ve bakım çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti
Zendaya, Madame Tussauds’ta rekor kırdı: 10. heykeli müzede Zendaya, Madame Tussauds'ta rekor kırdı: 10. heykeli müzede
Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

20:45
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham’ın hareketleri gülümsetti
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti
20:29
Suriye ordusu, Halep’te PKKYPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 21:02:00. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da kent estetiği ve bakım çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.