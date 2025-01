Bodrum\'da Binlerce Kişi Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı

Yerel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla yeni yıl kutlaması yapıldı. Meydanda yapay kar yağdırıldı, havai fişek gösterileri yapıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen yeni kutlaması binlerce vatandaş katıldı. Akşam saatlerinde Dj Suat Ateşdağlı'nın performansı ile başlayan kutlamalarda vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Daha sonra sahneye Emir Can İğrek çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren İğrek'e hayranları eşlik etti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 2024 yılında kendisini Başkan seçen Bodrum halkına teşekkür ederek, "Dakikalar sonra hayatımıza, ömrümüze, ailemize, geleceğimize yeni bir sayfa açacağız. Her ne olursa olsun 2024 yılında sizleri umutsuzluğa sevk eden, tökezlediğinizde ayağa kalmanıza mani olan ne varsa dakikalar sonra arkanızda bırakmanızı istiyorum. 2025 yılında sevdiklerinize daha sıkı sarılacağınız, yeni hedefler koyup o hedeflere sımsıkı yürüyeceğiniz bir yıl olmasını diliyorum. İnanıyorumki sizler 2025 yılında her ne iş yapıyorsanız yapın o işin en iyisini en kalitelisini üreteceksiniz. Hem memleketimize hem bölgemize çok kıymetli katkılar sunacaksınız" ifadelerini kullandı.

Binlerce Bodrumlu, Emir Can İğrek'in geri sayımı eşliğinde 2025 yılına girdi. Yeni yılın ilk dakikalarında onlarca hava fişek patlatıldı. - MUĞLA