Bodrum\'da çocuklara bayram öncesi oyuncak dağıtıldı

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu ekipleri, "Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın" projesi kapsamında Kurban Bayramı öncesinde yarımada genelindeki çocuklara oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi.

2023 yılında hayata geçirilen ve kesintisiz olarak devam eden proje, 2026 yılında da ilçe sınırları içerisinde ikamet eden farklı yaş gruplarındaki çocuklara ulaşmayı sürdürüyor. Dayanışma ruhuyla büyüyen çalışmalar kapsamında; 2026 yılı Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde toplam 1100 parça oyuncak, yardımsever vatandaşların da önemli katkılarıyla 225 çocuğa ulaştırıldı.

Projeye oyuncak desteğinde bulunarak çocukların mutluluğuna ortak olmak isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosuna başvuruda bulunabiliyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezi'ni veya 0 (252) 319 44 48 numaralı Sosyal Hizmetler Bürosu'nu arayarak iletişime geçebilecek. - MUĞLA