Bodrum'da Dünya Su Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Dünya Su Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

Bodrum\'da Dünya Su Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

Bodrum Belediyesi, TMMOB ve Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu, Dünya Su Günü dolayısıyla ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada Bodrum'daki su sorunu ve çözüm yolları anlatıldı.

23.03.2024 12:15  Güncelleme: 12:31
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Bodrum Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubunun katılımıyla, Dünya Su Günü dolayısıyla ortak basın açıklaması yapıldı.

Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla "İklim Değişikliğinin Bodrum'a Etkileri ve Su Sorununa Çözümler" başlıklı ortak basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına, Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Müdür Vekili Ezgi Acer, TMMOB Bodrum İKK Üyesi Semayi Yaman, Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu Üyesi Gürol İnan, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Açıklamada Bodrum'daki su sorunu ile ilgili çözüm yolları anlatılırken, Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Müdür Vekili Ezgi Acer; iklim değişikliği, Akdeniz Havzası'nda değişen yağış rejimi ve UN-Water ve Dünya Su Kalkınma Raporuna değinerek, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum, ilgili tüm paydaşlar ve halkımızla iş birliği yaparak su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için ortak projeler geliştirmeye hazırdır. Bugün, Dünya Su Gününde, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) ve Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, Bodrum'da suyun adil, eşit ve sürdürülebilir yönetimi için önemli bir adım olacaktır" dedi.

Suyun tarihi akış içindeki değişiminden bahsederek sözlerine başlayan TMMOB Bodrum İKK Üyesi Semayi Yaman ise Türkiye'de su kullanım alanlarına ve sudan kaynaklı hastalıklara değinerek sulak alanların önemine ve sulak alanların korunmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Dünyada yaşanabilecek susuzluk sonuçlarına da konuşmasında yer veren Yaman, Bodrum'da önlem alınmazsa çölleşmeye doğru hızla ilerlenmekte olduğunu belirterek, "Su yok ise barış da yoktur. Barışın geleceği suya bağlıdır" diye konuştu.

Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu Üyesi Gürol İnan, su ile ilgili master plandan ve bunun için yapılması gerekenlerden söz ederek DSİ ana isale hattının yenilenmesi, kayıp kaçak oranının azaltılması, baraj çözümü ile ilgili değerlendirmelere yer vererek öncelik verilmesi gereken en önemli unsurun Ekinambarı suyu olduğunun altını çizdi. Yapılan araştırmalar neticesinde Ekinambarından yılda 31,5 milyon metreküp su temini sağlanabileceğini sözlerine ekleyen İnan, su tasarrufu ve su ayak izinin önemine değinerek konuşmasına son verdi.

Basın açıklaması sonunda mühendis ve su ilgililerinden oluşan dinleyiciler de Bodrum'daki su sıkıntısı ve çözüm önerileri hakkında fikirlerini paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Dünya Su Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

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