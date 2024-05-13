Bodrum'da Engelliler Haftası Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Bodrum'da Engelliler Haftası Farkındalık Etkinliği

Bodrum'da 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında çeşitli okulların katıldığı kortej yürüyüşü ve etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler arasında seramik ve resim sergisi de yer aldı.

13.05.2024 19:39
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Bodrum'da Engelliler Haftası Farkındalık etkinliği

MUĞLA - Bodrum'da 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında çeşitli okulların katıldığı kortej yürüyüşü ve etkinlikler düzenlendi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında sabah saatlerinde Bodrum Eski Otogar'dan bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile İskele Meydanında etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, meclis üyeleri, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

İskele Meydanında düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikler kapsamında Bodrum Kalesi Haluk Elbe Sanat Galerisinde, Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin seramik ve resim sergisi açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Engelliler Haftası Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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