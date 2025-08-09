Bodrum\'da \'Farkındalık Sokakları\' Projesi Başladı

Belediye ekipleri, kent estetiğine katkı sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Bodrum'da "Farkındalık Sokakları" oluşturuyor. Bodrum'un simgesi haline gelen mavi ve beyaz, kentin çeşitli noktalarına uygulanıyor.

Bodrum'un özgün mimari dokusuna uyumlu olarak Gümbet Ayaz Caddesi ile Erguvan Sokak'ı birbirine bağlayan merdivenlerde başlatılan çalışmalar, Kumbahçe Mahallesi'nde devam etti. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, mahalle sakinleri tarafından bir kısmı önceden boyanan Kumbahçe Mahallesi 2414. Sokak ile Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi altında yer alan merdivenler mavi ve beyaza boyandı.

Bodrum Belediyesi, bu çalışmalarla hem kentin kimliğini vurgulamayı hem de kent estetiğine dair farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Boyama çalışmaları, planlanan program doğrultusunda Bodrum'un farklı mahallelerinde devam edecek. - MUĞLA