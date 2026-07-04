Galatasaraylılar, Bodrum'da Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika
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Galatasaraylılar, Bodrum'da Şampiyonluğu Kutladı

04.07.2026 13:13  Güncelleme: 15:08
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Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği gecede, Galatasaray'ın 26. Süper Lig şampiyonluğu kutlandı. Geceye Okan Buruk, Fatih Terim ve Dursun Özbek gibi önemli isimler katıldı.

(MUĞLA)- Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Spor Kulübü'nün 26. Süper Lig şampiyonluğunu yoğun katılımla kutladı.

Sarı-kırmızı sevdalıları, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen gecede şampiyonluk sevincini paylaştı.

Geceye; Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Terim ve milli futbolcu Uğurcan Çakır'ın yanı sıra spor camiasından pek çok önemli isim katıldı.

"Hedef 5'inci Şampiyonluk"

Gecede konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Bizim için çok önemli, çok değerli. Hedeflerimiz bitmiyor. Hedefte 5. şampiyonluk. Yine rekorlar, Avrupa'da başarı. İnşallah ona ulaşmak için çok büyük çaba sarf edeceğiz" dedi.

Eski A Milli Takım ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Camia olarak çok mutluyuz. Aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz.  Galatasaray Kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür" diye konuştu.

Uğurcan Çakır da, Dünya Kupası süreci ile ilgili, "Ülkemizi gururlandıramadık ama bunu telafi etme imkanımız var" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da Gün Batımı Bile Sarı Kırmızı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise organizasyonda ev sahibi olmalarından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bodrum'da gün batımı bile sarı kırmızı ama tabii ki herkes gönül verdiği takımın peşinden gidiyor. Ben küçüklüğümden beri Galatasaray taraftarıyım ve bununla da gurur duyuyorum. Her spor kulübüne ciddi bir saygım var" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Galatasaraylılar, Bodrum'da Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika

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