Bodrum'da "Gelenekten Geleceğe" defilesi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da "Gelenekten Geleceğe" defilesi düzenlendi

27.03.2022 19:17

MUĞLA) Bodrum'da "Gelenekten Geleceğe" defilesi düzenlendi Bodrum'da temel devran, eseli, tel kırma çalışmalarının sergilendiği "Gelenekten Geleceğe" isimli defile gerçekleştirildi.

MUĞLA) Bodrum'da "Gelenekten Geleceğe" defilesi düzenlendi

Bodrum'a özgü kıyafetler göz kamaştırdı

MUĞLA - Bodrum'da temel devran, eseli, tel kırma çalışmalarının sergilendiği "Gelenekten Geleceğe" isimli defile gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle, eğitmen Aynur Aydoğan ile Umurça, Konacık ve Ortakent mahallelerinde eğitim gören 152 kursiyerin temel devran, eseli ve tel kırma çalışmaları görücüye çıktı.

Bodrum'a özgü geleneksel kıyafet ve aksesuarlar göz kamaştırdığı defilenin koreografi danışmanlığını Esma Bilkiç Doğru, proje koordinatörlüğünü ise Aylin Özüdoğru yaptı. 2 ayda hazırlanan çalışmalar, 37 kursiyer manken tarafından Ege yöresi müzikler eşliğinde podyumda sunuldu.

Defile, 300 davetli tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Bodrum'da Gelenekten Geleceğe defilesi düzenlendi
Bodrum'da Gelenekten Geleceğe defilesi düzenlendi
Bodrum'da Gelenekten Geleceğe defilesi düzenlendi

YORUMLAR
500
Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye çıktılar Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye çıktılar Bodrum'da 'Gelenekten geleceğe defilesi' yapıldı Bodrum'da 'Gelenekten geleceğe defilesi' yapıldı

Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da 'Gelenekten Geleceğe' defilesi düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Cesedi ırmak kenarında bulunan genç kızla ilgili feci detay! Ters kelepçelenerek ensesinden vurulmuş
18:39 Heyelan sonucu düşen kaya 4 can aldı! Cenazede gözyaşları sel olup aktı
18:34 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak
18:33 Bu açıklama kariyerini etkileyecek! Ersun Yanal tuttuğu Süper Lig takımını açıkladı
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 19:24:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da "Gelenekten Geleceğe" defilesi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement