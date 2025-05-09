Bodrum'da 'Hoş Geldin Bebek' projesi devam ediyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm Ekipleri, yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor. Proje kapsamında mayıs ayının ilk haftası Mumcular, Gölbaşı ve Konacık mahallelerinde ziyaretler gerçekleştirildi. 17 aileye bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren hediye setleri verilirken bütçelerine destek sağlandı.

Ekipler; başvurular kapsamında Bodrum Yarımadası genelinde ziyaretlerini sürdürecek.