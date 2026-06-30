Bodrum\'da 245 bebeğe hoş geldin denildi

Bodrum Belediyesi tarafından 7 yıldır sürdürülen Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor.

Proje kapsamında 2026 Ocak ayından bu yana 245 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren hediye setleri ailelere takdim edildi. Ekipler; başvurular doğrultusunda Bodrum Yarımadası genelinde ziyaretlerini sürdürecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hoş Geldin Bebek Projesi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında, yeni doğan bebeklerimizi ve ailelerini ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerle hem onların mutluluk ve heyecanına ortak oluyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" - MUĞLA