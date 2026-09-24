Bodrum'da iki otelin çalışanları yaklaşık iki aydır maaş alamayınca eylem başlattı - Son Dakika
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Bodrum'da iki otelin çalışanları yaklaşık iki aydır maaş alamayınca eylem başlattı

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Bodrum\'da iki otelin çalışanları yaklaşık iki aydır maaş alamayınca eylem başlattı
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Bodrum'un Akyarlar ve Gümbet mahallelerindeki iki otelin çalışanları, yaklaşık iki aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakıp eylem başlattı. İşçiler ücretlerini alıp helalleşerek ayrılmak isterken, Turizm Emekçileri Sendikası eyleme destek veriyor.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Bodrum'da aynı gruba ait iki otelin çalışanları, yaklaşık iki aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakarak eyleme başladı. Otelde aşçıbaşı olarak çalışan Cavit Batıhan, "Herkes evine gidecek, çocuğuna para götürecek ama ne yazık ki parayı alamıyoruz" dedi.

Bodrum'un Akyarlar ve Gümbet mahallelerinde bulunan iki otelin çalışanları, ücretlerinin ödenmediğini belirterek eylem başlattı. Otel yönetimiyle yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını söyleyen işçiler, sezon boyunca maaşlarının da gecikmeli ödendiğini ifade etti.

"HERKES ÜCRETİNİ BEKLİYOR"

Çalışanlar adına konuşan aşçıbaşı Cavit Batıhan, şunları söyledi:

"On-on iki gündür burada bekliyoruz. Herkes ücreti bekliyor. Herkes evine gidecek, çocuğuna para götürecek ama ne yazık ki parayı alamıyoruz. Sezon başına buraya geldiğimiz günden beri yaklaşık beş ay çalıştık. Bu beş ay içerisinde her maaş zamanında kavga ettik. Paraları varken bile maaşlarımızı ödemiyorlar."

İşçiler, ücretlerini alarak iş yerinden ayrılmak istediklerini belirterek, "Sadece ücretimizi alıp helalleşerek gitmek istiyoruz" dedi.

"EMEKÇİ DOSTLARIMIZ BURADA OLDUĞU SÜRECE BİZ DE BURADAYIZ"

Turizm Emekçileri Sendikası adına konuşan Emre Caka da "Hakkımızı istiyoruz. Adalet istiyoruz. Bu işçilerin ücreti nerede? Bilinmiyor. Patron nerede? Bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

İşçilerin eylemine destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Caka, "Bugün yarın ödenen ödenecek denen paralar hiçbir zaman ödenmedi. Otuz gün sürse de buradayız. Kırk gün sürse de buradayız. Hiçbir şekilde ayrılmayacağız. Emekçi dostlarımız burada olduğu sürece biz de burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Caka, turizm emekçilerine de "Aynı emekte saf tuttuğunuz insanları görmezden gelmeyin" sözleriyle destek çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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