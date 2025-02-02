Bodrum'da Kışın Deniz Keyfi - Son Dakika
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Bodrum'da Kışın Deniz Keyfi

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Bodrum'da kış ortasında deniz suyu 19 derece, güneşli günlerle deniz keyfi sürüyor.

02.02.2025 13:45
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Bodrum'da kış ortasında deniz keyfi

MUĞLA - Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Bodrum'da kış ortasında deniz keyfi yaşanıyor.

Bodrum'da 3 gündür güneşli bir hava hakim. En yüksek hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı Bodrum'da deniz suyu sıcaklığı da 19 derece ölçülüyor. Geçtiğimiz yıllara nazaran daha ılık bir kış mevsiminin yaşandığı ilçede deniz keyfi devam ediyor. Sahillerden denize girenlerin yanında teknelerle açılan vatandaşlar da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Teknesiyle gittiği Haremtan Koyu'nda denize giren Bodrumlu Yazar Özgün Ünlü, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Bodrum'a zaten kış gelmedi ki, hep yazdayız. Devamlı yüzüyoruz. Sonra gidip balığımızı tutuyoruz. Bodrum'un tadını çıkartıyoruz. Fakat bu havalar çok hayra alamet değil. Küresel ısınma kendisini gösteriyor. Çünkü çocukluğumda su yazın bu derecede olurdu. Fakat şimdi kışın bu sulara girebiliyoruz."

İstanbul'dan gelip Bodrum'a taşınan Seda Irgan ise "Eski İstanbullu, yeni Bodrumlu olarak burada hayatıma yeniden başladım. Dünya'da en güzel yer kesinlikle burası. Kışı, yaz gibi yaşıyoruz, arkadaşımla balık tutuyoruz, denize giriyoruz. Bize kış gelmedi ama biraz yağmurlar da yağsa daha mutlu olacağız. Arkadaşlarım en sevdiğin şey ne diye soruyorlar. Ben de 'İstanbul'dan Bodrum'a geliş yolum' diyorum. Artık İstanbul'a dönmeyi düşünmüyorum. Artık burada yaşayacağım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Kışın Deniz Keyfi - Son Dakika

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