Bodrum\'da Kıyı İşgallerine Karşı Renkli Eylem

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Muğla'nın Bodrum ilçesinin kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar, kıyı işgallerine karşı renkli bir eylem gerçekleştirdi. Şemsiyelerini, havlularını ve şişme havuzlarını alıp meydana gelen vatandaşlar, yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

Kıyı işgallerine karşı her hafta ilçenin farklı bir noktasında eylem yapan Bodrum Özgür Kıyılar İnisiyatifi, bu kez seslerini yetkililere daha iyi duyurabilmek için Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya geldi. Şemsiyelerini meydana açıp havlularını yere seren eylemciler, "Denize Erişim Herkesin Hakkı", "Kıyılar Kimsenin Malı Değildir", "Elini Çek, Kıyı Herkesin Hakkıdır" yazılı dövizler açıp sloganlar attılar. Kimileri de şişme havuzu ve leğenle eyleme katıldı. Eylemciler, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye de çağrıda bulunarak "Başkan Buraya" sloganları attı. Eylemciler, meydandan geçen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekti. Eylemi dikkatle takip eden yabancı turistler, ne olup bittiğini anlamaya çalıştı.

Mayosu, havlusu ve paletleriyle eyleme katılan Zeynep Çiğdem Dedeoğlu, yaptığı açıklamada "Kıyılarda yer bulamadığımız için, her seferinde işletmelerden iteklendiğimiz için, buradan kalkın denildiği için, biz de bugün gelip havlumuzu buraya serdik. Sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Arif Sırrı Özçelik ve Selda Yeter tarafından okunan basın açıklamasında ise, "Anayasanın 3621 sayılı kanun 5. maddesi 'Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı Sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle "kamu yararı gözetilir' deniyor. Yine 6. maddeye göre kıyılar herkesin eşit ve özgürce yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Kıyıların doğal yapısını değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, dolgu yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, kum, çakıl alınamaz, dökülemez. 7 haftadır devam eden eylemlerimizde anayasanın yapılamaz dediği her usulsüzlüğün yüzsüzce yapıldığına şahit olduk. Kıyıda tek sıra yürüyüşümüzün bile mümkün olmayacağı şekilde; şemsiyeler, şezlonglar, masa ve sandalyeler ile kıyının işgal edildiğini gördük. Kıyıda; beton duvarlar, ahşap ve demir çitler, beton saksılar ile halkın kıyıya serbestçe geçişinin engellendiği basın mensupları tarafından ve tarafımızca kayda alındı. Tüm bu usulsüzlüklere rağmen kıyıya ulaşmak istediğimizde işletme sahiplerince sözlü ve fiziki saldırılara maruz kaldık" ifadeleri yer aldı.

Eylemciler, kıyılardaki işgaller tamamen kalkıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söylediler. - MUĞLA