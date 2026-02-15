Bodrum\'u kuvvetli fırtına vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle tekneler karaya vurdu, ağaçlar yıkıldı.

Sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğleden sonra etkisini arttırdı. Fırtına sebebiyle Bitez Koyu'nda demirli ahşap gezi teknesinin karaya vurduğu görüldü. Ayrıca Gümbet Koyu'nda da sürüklenen motoryat, sahile yakın bir noktada karaya oturdu. Bir süre sonra koyda demirli bir yelkenli sürüklenmeye başladı. Teknedekiler, yelkenliyi karaya oturan motoryata bağlayarak sabitleyebildi. Fırtına sebebiyle ilçede çok sayıda ağaç devrildi. Bodrum Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. - MUĞLA