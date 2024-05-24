Bodrum\'da Muhtarlar Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti

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Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Muhtarlar Değerlendirme Toplantısı" Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda kurum amirleri muhtarların talep, istek ve önerilerini dinlerken mahallelerdeki ecrimisil, kaçak yapılaşma, sahil düzenlemeleri, halk plajları, temizlik çalışmaları, güvenlik, aydınlatma gibi çeşitli konular konuşuldu.

Kaymakam Mustafa Çit'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda yeni muhtarlar kendilerini tanıttı. İlgili kurum amirleri Bodrum'un daha güvenilir ve etkin bir turizm sezonu geçirmesi için kendi bünyelerinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, yaz sezonunun başlanması ile bir araya gelmenin öneminden bahsederken yeni seçilen muhtarlara görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Çit, tüm kurumlarla ve özellikle belediyeyle iş birliğinde yaz sezonuna hazırlandıklarını ve etkin hizmetler verdiklerini belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaz sezonunda tüm kurum amirlerine, kolluk kuvvetlerine, belediye personellerine ve muhtarlara çok iş düşeceğine vurgu yaparak, "Beraber canla başla çalışıp, nüfus yoğunluğunun getireceği yükleri karşılamak için sorunların çözümü yönünde adımlar atıyor olacağız. Bodrum'un sorunsuz bir sezon geçirmesi için belediye olarak sahada olmaya devam edeceğiz. Biz, üstümüze düşen her türlü sorumluluğu almakta geri adım atmayacağız" dedi.

Bodrum'da kronikleşmiş sorunlara da değinen Başkan Mandalinci, kaçak inşaatlar hakkında da değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi şikayetlere asla kayıtsız kalmıyor. Bize bildirdiğiniz her ada parsele gidiyoruz, ekiplerimiz orada çalışmalarını yapıyorlar. Kaçak yapı ile ilgili tutanaklarımızı tutuyor yasal süreci başlatıyoruz. Biliyorsunuz ki çok fazla kaçak yapılaşma olduğu için evrak yükümüz de bu doğrultuda uzun oluyor. Bir kaçak yapı yıkım süresi bütün inşaatlarda 6 ayı bulabiliyor. Bu konuda bir düzenleme, kanun hükmünde kararname ya da genelge yayınlanırsa çok daha hızlı bir şekilde adım atabiliriz"

Konuşmaların ardından muhtarlar söz alarak mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini kurum amirlerine iletti.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit başkanlığında Nurol Kültür Merkezinde Muhtarlar Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Başaşçı, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Büyükşehir- MUSKİ Koordinatör Daire Başkanı Oğuz Kağan Bardakçı, Mal Müdürü- Yazı İşleri Müdür Vekili Ümit Yıldırım, ADM Elektrik Muğla Bölge Müdürlüğü yetkilileri, belediye birim müdürleri, personeller ve mahalle muhtarları katıldı. - MUĞLA