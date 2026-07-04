Başkan Mandalinci muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Mandalinci muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Mandalinci muhtarlarla bir araya geldi
04.07.2026 16:12  Güncelleme: 16:14
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı sonrası muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda mahalle ihtiyaçları ve talepler değerlendirilirken, Bodrum Mahalle Akademisi eğitim programı tanıtıldı. Programda muhtarlara lösemi bilgilendirmesi, ilkyardım, yapay zeka gibi konularda eğitim verilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ardından mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediyesi İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanı Nazif Erdoğan, belediye başkan yardımcıları, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, AYDEM ve MUSKİ yetkilileri, ilgili birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ile vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetler değerlendirilirken, muhtarların görüş ve talepleri de dinlendi. İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından gündeme gelen konular hakkında bilgilendirmeler yapılarak çözüm süreçleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Bodrum Mahalle Akademisi eğitim programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Haziran 2026-Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek program kapsamında mahalle muhtarlarının mesleki bilgi ve donanımlarının geliştirilmesi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Bodrum Mahalle Akademisi'nin ilk programında, lösemi ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumda vakfın yürüttüğü çalışmalar, tedavi gören çocuklar ve ailelerine sağlanan destekler ile muhtarların bu süreçlerde sağlayabileceği katkılar hakkında bilgi verildi.

Bir yıl boyunca devam edecek eğitim programında muhtarlar; Muhtarlar Hukuku, İlkyardım, Zaman ve Kriz Yönetimi, Alzheimer Hastalığı ve Hasta Yakınlarıyla İletişim, İşaret Dili ile Yapay Zeka ve dijital uygulamalar başta olmak üzere birçok konuda alanında uzman isimlerden eğitim alacak.

Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği iş birliğinde yürütülen Bodrum Mahalle Akademisi'nin eğitim takvimi ve program detayları önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Mandalinci muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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