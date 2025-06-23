Bodrum’da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Engelsiz Plaj Uygulaması

Bodrum Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin halk plajlarından daha kolay faydalanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutreis'te bulunan belediye halk plajına, özel gereksinimli bireylerin denize erişimini kolaylaştıracak bir raylı sistem kuruldu.

Bodrum Belediyesi, hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için güneş enerjisi destekli bağımsız deniz erişim aracını Turgutreis Gün Batımı Plajına yerleştirdi. Yeni raylı sistemin ilk denemeleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve engelsiz bir kent ortamı oluşturmak amacıyla yarımada genelinde çeşitli projeler yürüten Bodrum Belediyesi, gerçekleştirdiği bu uygulamayla özel gereksinimli bireylerin denizden daha kolay ve konforlu bir şekilde yararlanmasını sağlayacak.

Yeni kurulan sistemle ilgili görüşlerini belirten Turgutreis Engelliler ve Gençlik Spor Kulübü Derneği (ENGENÇDER) Başkanı Cengiz Sarıoğlu, Gazeteci Ali Peltek ve özel gereksinimli bireyler yapılan çalışma ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapılan çalışma ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Büyükşehir Belediyemizle beraber Turgutreis Günbatımı Plajımızı engelsiz plaj haline getirmiştik. Şu an yaptığımız yeni bir inovasyonla dezavantajlı bireylerimizin denizi daha iyi kullanabilmesi, otomatik bir sistemle denize hızlı ve güvenli bir şekilde erişmesi için bu sistemi hayata geçirdik. Günbatımı Plajında pilot uygulamayı başlattık. Gelen talepler doğrultusunda diğer mahallelerimizde de sırayla hayata geçirmeyi planlıyoruz. Dezavantajlı bireylerimizin rahat bir şekilde hayata karıştığı; caddesinden, sokağından, denizinden, meydanından, parklarından iyi bir şekilde yararlandığı bir Bodrum hayal ediyoruz. Engelsiz bir Bodrum'da hep beraber yaşamak dileğiyle." - MUĞLA