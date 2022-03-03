Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu

03.03.2022 00:57
Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor. Zaman zaman hızını arttıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintiler oluştu. Araçlar, su birikintilerinde yavaş ilerlemek durumunda kaldı. Yağışla birlikte ilçedeki kanalizasyon hatlarındaki rögarlarında taşmalar meydana geldi. Taşan rögarlardan çevreye kötü kokular yayıldı. Evlerine ulaşımın dere yatağından sağlandığı Bitez Mahallesi'nin bazı noktalarında yine bilindik manzaralar yaşandı, vatandaşların caddeye araçla ulaşımları kesildi.

Bodrum'da yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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