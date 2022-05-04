Bodrum'da sahili parmaklıklarla kapattılar - Son Dakika
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Bodrum'da sahili parmaklıklarla kapattılar

04.05.2022 00:57
Bodrum'da sahili parmaklıklarla kapattılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde geçişi engelleyecek şekilde yapılan demir parmaklıklar ve kapı zabıta ekiplerince kaldırılırken, site yönetimine para cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde geçişi engelleyecek şekilde yapılan demir parmaklıklar ve kapı zabıta ekiplerince kaldırılırken, site yönetimine para cezası verildi.

Yalıkavak Tilkicik Koyundaki bir sitenin yönetimi iddiaya göre güvenlik amacıyla deniz kenarına demir parmaklıklar ve kapı yaptırdı. Sahilden geçişi de engelleyen parmaklık, vatandaşın tepkisine neden oldu. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, sahilde geçişi tamamen kaldırılması için çalışma başlattı. Demir parmaklılar, zabıta tarafından kesilerek sahil eski haline döndürüldü.

Site yönetimine kabahatler kanununa istinaden para cezası uygulandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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