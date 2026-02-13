Başkan Mandalinci su taşkınlarının yaşandığı Kızılağaç\'ta incelemelerde bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç gündür aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinde yoğunlaşan yağışların ardından, Kızılağaç Mahallesi'nin bazı noktalarında su taşkınları meydana geldi. İlçe merkezinde 64 mm, Turgutreis Mahallesi'nde ise 21 mm yağış düştü.

Taşkınların yaşandığı Kızılağaç Mahallesi'ne ekipler hızla sevk edilirken, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mandalinci, taşkından etkilenen alanlarda yapılması gereken çalışmaları ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yerinde değerlendirdi. Başkan Mandalinci'nin Kızılağaç ziyaretine Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ yetkilileri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve Kızılağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca eşlik etti. Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca'dan yaşanan taşkınlara ilişkin bilgi alan Başkan Mandalinci, bölge genelinde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Bodrum Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda gece boyunca tüm birimleriyle sahada görev yaptı. Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve İtfaiye ekipleri tarafından toplam 60 araç ve 106 personel ile sahada müdahale çalışmaları yürütüldü. Ayrıca, Bodrum Kaymakamlığı, AFAD ve AKOM ile koordinasyon sağlanırken; gerekli tahliye, su tahliye, temizlik ve güvenlik önlemleri de alındı. Şiddetli yağış uyarısıyla başlayan çalışmalar, gece boyunca aralıksız devam etti. Fen İşleri, Zabıta, Temizlik İşleri ve Destek Hizmetleri müdürlüklerine bağlı ekipler, önceden belirlenen riskli noktalarda nöbet tutarak muhtemel olumsuzluklara anında müdahale etti. Bodrum Belediyesi, devam eden yağışlar ve meteorolojik veriler doğrultusunda saha kontrollerini ve çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA