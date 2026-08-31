Bodrum’da av sezonu başladı - Son Dakika
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Bodrum’da av sezonu başladı

Bodrum’da av sezonu başladı
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Bodrum Torba Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle 2026-2027 su ürünleri av sezonu açıldı. Denize 10 bin yavru levrek bırakıldı, balık mezatı kuruldu ve bereket duası edildi.

2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni, Bodrum'un Torba Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte denize 10 bin yavru levrek bırakıldı.

Akşam saatlerinde başlayan program kapsamında balıkçı barınağında dip temizliği çalışması gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin katılımıyla denize 10 bin yavru levrek bırakıldı.

Halkoyunları gösterileriyle renklenen etkinlikte geleneksel balık mezatı kuruldu; granyöz, levrek, çipura, dülger, kefal gibi balıklar açık arttırmayla satıldı.

Katılımcılara balık-ekmek ikramının yapıldığı etkinlikte, yeni sezonun bol ve bereketli geçmesi amacıyla bereket duası edildi. Balıkçı gemilerine binerek "Vira Bismillah" diyen katılımcılar, sembolik olarak denize açıldı

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, balıkçılığın Muğla için öneminden bahsederek şöyle konuştu;

"İlimizdeki mevcut olan şu anda avcılıkla geçinen toplamda 4 bin 614 tane balıkçımız, 1117 adet de balıkçı teknemiz, bu gece saat 12.00 itibarıyla 15 Nisan'a kadar avcılıklarına başlayacaklardır. Toplamda ilimizde 10 adet trol, 10 adet de gırgır gemimiz var. Az önce söylediğimiz gibi bakıldığında normal bir ildeki ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)'ye kayıtlı üretici kadar da üreticimiz var. Yani balıkçı çiftçimiz var. Avcılık sektöründe bu şekildeyken ilimizde en önemli sektör dediğimiz yetiştiricilikte çok iyi durumdayız. Toplam 342 tane tesisimizde yaklaşık 170 bin ton balık üretilmekte. Ülkemiz ihtiyacının yüzde 26'sını üretmekteyiz. Ürettiğimiz gibi insanımıza sunduğumuzun yanında ayrıyeten de ihracat yapmaktayız ki şu anda ülkemiz su ürünleri ve balıkçılık ihracatının tek başına, özellikle denizlerde yetiştirilen bu levrek ve çipura ile beraber, iç sularımızda da aynı şekilde, ülkemize çok büyük bir döviz kazandırıyoruz ki yaklaşık yılda 750 milyon dolar"

Bodrum Belediye Başkan Vekili Ercan Pehlivan, tüm balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, kamu kurumlarının Bodrum'da balıkçılığı geliştirmek için her türlü desteği verdiğini ifade ederek şöyle konuştu;

"Bodrum ilçemizde yaklaşık 1320 balıkçımız bulunmaktadır. Yine 387 tane ruhsatlı teknemiz bulunmaktadır. Yine 10 tane balıkçı kooperatifimiz bulunmakta ve 6 tane barınağımız bulunmaktadır. Tabii bu sayılar sadece sayı değil. Bu rakamlar özellikle bir emeği, bir geçim dünyasını ifade etmekte. Tabii ki balıkçılık özellikle çok zor, meşakkatli ve fedakarlık isteyen bir iş. Bu anlamda balıkçılarımız bizler gece uyurken denize çıkmaktalar ve zorlu bir mücadeleyle dönebilmekteler. Hepsinin Allah yollarını açık eylesin"

Muğla Vali Vekili İsmail Çorumluoğlu da şu ifadelere yer verdi;

"Kolay değil, 4 bin 600 civarında vatandaşımız balıkçılıktan ekmek yiyor. Bunun 600 kişisi de hanım kardeşlerimiz. Muğla genelini anlatıyorum. Yani bu Anadolu'da gittiğimizde orta ölçekli bir ilçe nüfusu kadar balıkçılıktan geçimini sağlayan kardeşimiz var burada. 1100'ün üzerinde teknemiz, 10 tane gırgırımız, 10 tane trolümüz var. Demek ki 750 milyon dolarlık ihracatımızla Muğla'daki ticarette önemli bir nokta balıkçılık burada. Bugün açılacak balıkçı kardeşlerimiz de hem turizm için önemli hem de hane halkı için önemli. Neden? Bol balık yakalayacaklar ki hane halkı daha ucuz balık yiyebilecek. Hem onlar çok para kazanacak hem de biz daha ucuz, sofralarımızda kaliteli ürün koyacağız değerli arkadaşlar"

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Ekonomi, Bodrum, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum’da av sezonu başladı - Son Dakika

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