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Bodrum'da temizlik seferberliği sürüyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Gümbet'te detaylı temizlik çalışması yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliği Gümbet'te kapsamlı olarak devam etti. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Destek Hizmetler ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Gümbet Dayılar Sokak üzerinde yapılan kapsamlı temizlik çalışmasına Bodrum Belediye Başkan Vekili- Gümbet Mahallesinden sorumlu Meclis Üyesi Kanat Özsert, Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ile Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya da katıldı.

Çalışmalarda bölgede ot temizliği yapılırken otluk ve makilik alanlar ile sahil şeridine gelişi güzel atılan tek kullanımlık ürün atıkları temizlendi. Ayrıca ağaç budaması da yapıldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, kapsamlı temizlik çalışmalarının belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edeceğini belirtirken vatandaşlardan da duyarlı olmalarını istedi.

Bölgede teknesi olan vatandaşlar, yapılan çalışmadan memnuniyetlerini dile getirdi.