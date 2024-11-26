Bodrum'da Tescilli Ağaç Topluluğu Bölgesinde Temizlik Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da Tescilli Ağaç Topluluğu Bölgesinde Temizlik Çalışması

Geniş Video İzle

Bodrum Belediyesi ekipleri, şiddetli yağmur sonrası Tescilli Ağaç Topluluğu olarak belirlenen alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık iki kamyon çöp toplandı ve geri dönüşüme uygun atıklar ayrıştırılmak üzere gönderildi.

26.11.2024 12:17  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tescilli Ağaç Topluluğu bölgesi temizlendi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi ekipleri, şiddetli yağmur sonrası Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılında "Tescilli Ağaç Topluluğu" alanı olarak belirlediği bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılında çok sayıda ağacın tescillenerek "Tescilli Ağaç Topluluğu" alanı olarak belirlediği bölgede iki gün boyunca temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Gölet yüzeyinden dere yataklarına kadar geniş bir alanı kapsayan temizlikte yaklaşık iki kamyon çöp toplandı.

Konacık Gaz Deresi çevresine gelişi güzel atılan tek kullanımlık ürün atıklarının yağmur sularıyla dere yatağından Bitez Baraj Mevkiine taşındığını tespit eden ekipler, dere yatakları ve Bitez Baraj Mevkiinde biriken çöplerle ilgili de detaylı çalışma yaptı. Toplanan çoğu tek kullanımlık ürün atığı ile geri dönüşüme uygun olan atıklar, ayrıştırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Belediye yetkilileri, kent yaşamını olumsuz etkileyecek durumlara tedbirli olmanın önemine vurgu yaparak doğal afet yaşanmasına engel olmak amacıyla önlem çalışmalarını sıklaştıracaklarını ifade etti.

Bodrum\'da Tescilli Ağaç Topluluğu Bölgesinde Temizlik Çalışması
Kaynak: İHA

Doğal Afet, Belediye, Güncel, Bodrum, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Tescilli Ağaç Topluluğu Bölgesinde Temizlik Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:25 Bahçeli’nin çağrısına DEM Parti’den jet yanıt: İmralı’ya gitmek için başvuru yapacağız Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:52:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Tescilli Ağaç Topluluğu Bölgesinde Temizlik Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.